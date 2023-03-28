Malatya'da hayatını kaybeden annesinin ısrarıyla enkaz altında kalmaktan kurtuldu

İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki 7 katlı Yetiş apartmanında 13 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Depremde 5 dakika önce yıkılan apartmanda annesinin ısrarıyla ayrılan ve hayatta kalan 44 yaşındaki Fatih Erkuş, günler sonra enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü binanın bulunduğu noktada yaşadıklarını anlattı.

Depremde 68 yaşındaki annesi Fadime Erkuş’u kaybeden babası Hamdi ve ağabeyi Hasan Erkuş’un saatler sonra enkaz altında çıkarıldığını belirten Fatih Erkuş, annesi ve babası çıkmadan apartmandan ayrılmak istemediğini annesinin ısrarı sonucu dışarı çıktığını ve hayatta kaldığını söyledi.

İlk deprem sonrası Yetiş apartmanı 6’ıncı katta yaşayan anne ve basını ziyaret ettikten 5 dakika sonra depremin meydana geldiği kaydeden Fatih Erkuş, yalananları şöyle anlattı:

İlk deprem sonrası anne ve babamın yaşadığı apartmana geldik. Annem ve babam bahçede oturuyordu, öğle saatlerinde namaz kılmak için eve çıktılar. Bende onları yalnız bırakmamak için beraber eve çıktım. Annem 'Sen hemen abdestini al namazını kıl dışarı çık' dedi, ben kendilerinin önce namazlarını kılmalarını söyledim. Annem ısrar edince ben namazı kıldım ve anneme ısrar ettim hadi çıkalım diye sen git biz geliyoruz dedi. Kapıya kadar beni yolcu etti apartmandan çıktım 5 dakika sonra ikinci deprem oldu Yetiş apartmanı henüz yıkılmamıştı. 30 saniye sonra apartmanın toz duman içerisinde yıkıldığını gördüm. Hemen enkaza çıktım bağırarak babamın sesinin duyduk. Ufak bir noktayı genişleterek babama ulaşmaya çalıştık. Babam yaşıyordu annem hayatını kaybetmişti. Beş saatlik bir uğraş sonrası babamı kendi imkanlarımızla çıkardık ağabeyimi ise ekipler 8 saat sonra enkaz altında çıkardı. Acımız çok büyük söyleyecek söz bulamıyoruz Allah hepimize yardım etsin.