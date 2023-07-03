Malatya'da husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı Malatya’da cadde ortasında husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralandı.

İHA

Malatya'da 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde, R.T., Gönültaş Caddesi üzerinde ilerleyen husumetlisi M. E. Ö.’ye (41) yanında getirdiği tabanca ile kurşun yağdırdı.

Ateş açıp kaçtı

Karın kısmına kurşun isabet alan M.E.Ö. ağır yaralanırken, R.T. olay yerine geldiği değerlendirilen araçla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi var

Olayın gerçekleştiği cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de bölgeye gelerek bilgi aldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan bulurken, hastanede ameliyata alınan M. E. Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi R.T.’nin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise sürüyor.