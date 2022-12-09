Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Koşu Mahallesi’nde 23.20 sıralarında, Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.Ç. yönetimindeki 44 AAF 747 plakalı otomobil ile R.A. idaresindeki 44 T 1201 plakalı ticari araç çarpıştı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazada araç sürücüleri ile birlikte M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





1 kişinin durumu ağır

İHA'nın haberine göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



