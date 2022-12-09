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    Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

    Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
    • 09.12.2022 - 01:52
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    Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

    Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Koşu Mahallesi’nde 23.20 sıralarında, Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.Ç. yönetimindeki 44 AAF 747 plakalı otomobil ile R.A. idaresindeki 44 T 1201 plakalı ticari araç çarpıştı.

    Ekipler olay yerine sevk edildi

    Kazada araç sürücüleri ile birlikte M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Malatya da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı #1

    1 kişinin durumu ağır

    İHA'nın haberine göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı #2


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