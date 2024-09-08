Malatya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Akşam saatlerinde Malatya'nın İnönü Caddesi üzerinde bulunan Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç altgeçidinde meydana gelen olayda, A.B. idaresindeki 44 ADC 501 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönde gelen M. yönetimindeki 44 AEZ 898 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile birlikte M.E.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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