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    Malatya'da, kaçak kozmetik ürünler yakalandı

    İlde kaçakçılara düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 3 bin 888 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.
    • İHA
    • 14.11.2020 - 04:52
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    Malatya'da, kaçak kozmetik ürünler yakalandı

    Malatya'da gümrük kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan istihbari bilgi doğrultusunda operasyon düzenlendi. İl dışından Malatya’ya kaçak ürünler getirdiği tespit edilen M.H. yol uygulama noktasında gözaltına alındı.

    3 BİN 888 KOZMETİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Şahsın aracında yapılan aramalarda 3 bin 888 adet Gümrük Kaçağı Kozmetik ürün ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldı.

    Malatya da, kaçak kozmetik ürünler yakalandı #1

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