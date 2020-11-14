Malatya'da, kaçak kozmetik ürünler yakalandı
İlde kaçakçılara düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 3 bin 888 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.
- İHA
- 14.11.2020 - 04:52
Malatya'da gümrük kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan istihbari bilgi doğrultusunda operasyon düzenlendi. İl dışından Malatya’ya kaçak ürünler getirdiği tespit edilen M.H. yol uygulama noktasında gözaltına alındı.
3 BİN 888 KOZMETİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Şahsın aracında yapılan aramalarda 3 bin 888 adet Gümrük Kaçağı Kozmetik ürün ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldı.