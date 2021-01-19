Malatya’da kar yağışı ve tipi, ulaşımı güçleştirdi

Malatya’da kar yağışı ve tipi, ulaşımı güçleştirdi

Malatya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatler öncesin sürücüler zor anlar yaşadı.

Malatya’da dün gece başlayan ve bugün de etkisini artırarak sürdüren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı kenti beyaza bürürken, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatler öncesinde zor anlar yaşadı.

BAZI SÜRÜCÜLERE ETRAFTAKİ VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

İlerlemekte güçlük çeken bazı araçlar çevredeki vatandaşların yardımıyla yola devam edebildi.

Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışının bir süre daha kent genelinde etkisini sürdüreceği belirtildi.