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    Malatya’da kar yağışı ve tipi, ulaşımı güçleştirdi

    Malatya'da kar yağışı ve tipi nedeniyle akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatler öncesin sürücüler zor anlar yaşadı.
    • İHA
    • 19.01.2021 - 03:44
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 03:59
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    Malatya’da kar yağışı ve tipi, ulaşımı güçleştirdi

    Malatya’da dün gece başlayan ve bugün de etkisini artırarak sürdüren kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

    Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı kenti beyaza bürürken, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatler öncesinde zor anlar yaşadı.

    Malatya’da kar yağışı ve tipi, ulaşımı güçleştirdi #1

    BAZI SÜRÜCÜLERE ETRAFTAKİ VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

    İlerlemekte güçlük çeken bazı araçlar çevredeki vatandaşların yardımıyla yola devam edebildi.

    Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışının bir süre daha kent genelinde etkisini sürdüreceği belirtildi.

    Malatya’da kar yağışı ve tipi, ulaşımı güçleştirdi #2

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