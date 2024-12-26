Malatya'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi

İHA

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar heyecanı yaşanıyor...

Malatya'da bir süredir sağanak yağış etkili oluyordu.

Sağanak yağış bugün yer yer yerini kara bıraktı.

CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ MEYDANA GELDİ

Kent merkezinde de etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Akçadağ ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan uyarılarda ise meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, yağışların aralıklarla kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.