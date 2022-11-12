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    Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu

    Malatya’da kavga ihbarına giden polis memuru gözaltına alınan şüpheliye ait silahın ateş alması sonucu bacağında yaralandı.
    • 12.11.2022 - 03:06
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    Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu

    Malatya'da İlter sokak içerisinde bulunan bir spa merkezindeki kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Polis bacağından yaralandı

    Kavgaya karışan zanlılardan V.B.’ye müdahale eden polis memuru S.G. şahsın üzerindeki silahın ateş alması sonucu sağ bacağında yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı polis olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu #1

    Şüpheli gözaltında

    İHA'nın haberine göre, şüpheli V.B. gözaltına alınırken, hastanede tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu #2

    Malatya’da kavga ihbarına giden polis bacağından vuruldu #3


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