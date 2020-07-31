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    Malatya'da kesilen büyükbaş hayvan hastalıklı çıktı

    Malatya'da tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık bir büyükbaş hayvanın etleri imha edilecek.
    • AA
    • 31.07.2020 - 18:54
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    Malatya'da kesilen büyükbaş hayvan hastalıklı çıktı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesinde ikamet eden Yaşar Pekşen,Kurban Bayramına 3 gün kala Canlı Hayan Pazarından bir büyükbaş kurbanlık satın aldıklarını söyledi.

    FOTOĞRAF ÇEKİP VETERİNERE GÖSTERDİ

    Kurbanı kestiklerinde hayvanın ciğerinde ve kaburgalarında normal olmayan kabarcıklar görünce, fotoğrafını çekip veterinere gönderdiğini anlatan Pekşen, veterinerin hayvanın tüberküloz olduğunu kendisine söylediğini belirtti.

    Malatya'da kesilen büyükbaş hayvan hastalıklı çıktı #1

    TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI OLDUĞU ANLAŞILDI

    Büyükbaş hayvanın gayet sağlıklı gördüğü için satın aldıklarını hatırlatan Pekşer, "Bir aracı vasıtasıyla pazarlığımızı yaptık ve aldık. Kurbanlığı getirdik, 3 gün evde besledik. Kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner hayvanın tüberküloz olduğunu, etinin yenmeyeceğini söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kestiğimizde hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu. Dış görünüşü çok güzeldi. Yemi yiyor, suyu içiyordu. Kesince değişik şekler çıktı." diye konuştu.

    Malatya'da kesilen büyükbaş hayvan hastalıklı çıktı #2

    ETLERİ İMHA EDİLECEK

    Pekşen, kesilen hayvanın etlerinin imha edilmesi amacıyla belediyeye müracaat ettiklerini de sözlerine ekledi.

    Öte yandan Tarım Orman ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı fiziksel incelemede hayvanda tüberküloz olduğunun belirlendiği ve rapor tutulduğu öğrenildi.

    Malatya'da kesilen büyükbaş hayvan hastalıklı çıktı #3

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