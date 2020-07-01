Dolar
6.8546
0.0233%
Euro
7.6949
-0.0402%
Altın
1772.83
-0.4453%
Borsa
115650.45
-0.7503%
G. Altın
391.306
-0.2945%
Bitcoin
62948.59
-0.1995%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Malatya'da korona kaynaklı saat kısıtlaması kaldırıldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında market, pazar, satış yerleri, berber, güzellik salonu, güzellik merkezi ve kuaförlerin çalışma saatlerine yönelik uygulanan kısıtlama sona erdi.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 16:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Malatya'da korona kaynaklı saat kısıtlaması kaldırıldı #1

    Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak, yeni kararlar aldı.

    Buna göre koronavirüsle gelen kısıtlamalar kaldırıldı.

    Karara ilişkin açıklamada, "Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, bugünden itibaren marketler, pazar, satış yerleri, berber, güzellik salonu, güzellik merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararlaştırıldı." denildi.

    KRİTERLERE UYGUN ŞEKİLDE AÇILACAK

    Açıklamada, camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler ile AVM ve lokanta gibi mekanlarda da benzer yerlerin Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla açılmasına karar verildiği kaydedildi.

    Görüş Bildir