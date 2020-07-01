Malatya'da korona kaynaklı saat kısıtlaması kaldırıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında market, pazar, satış yerleri, berber, güzellik salonu, güzellik merkezi ve kuaförlerin çalışma saatlerine yönelik uygulanan kısıtlama sona erdi.

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak, yeni kararlar aldı.

Buna göre koronavirüsle gelen kısıtlamalar kaldırıldı.

Karara ilişkin açıklamada, "Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, bugünden itibaren marketler, pazar, satış yerleri, berber, güzellik salonu, güzellik merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararlaştırıldı." denildi.

KRİTERLERE UYGUN ŞEKİLDE AÇILACAK

Açıklamada, camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler ile AVM ve lokanta gibi mekanlarda da benzer yerlerin Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla açılmasına karar verildiği kaydedildi.