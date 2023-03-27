Malatya'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, dere yatağına devrildi. Meydana gelen kaza 5 kişi yaralandı.

İHA

Malatya'nın Darende ilçesinde gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde, Harun O. (39) idaresindeki 44 S 6273 plakalı öğrenci servisi, sürücünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrildi.

Sürücü ve 4 öğrenci yaralandı

Kazada araç sürücüsü ile Y.S. (11), E.S. (15), D.S. (17) ve E.İ. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Yaralılardan Y.S. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.