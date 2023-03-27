Malatya'da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı

İHA
Malatya'nın Darende ilçesinde gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde, Harun O. (39) idaresindeki 44 S 6273 plakalı öğrenci servisi, sürücünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrildi.
Sürücü ve 4 öğrenci yaralandı
Kazada araç sürücüsü ile Y.S. (11), E.S. (15), D.S. (17) ve E.İ. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Yaralılardan Y.S. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.