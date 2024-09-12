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Malatya’da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Malatya’da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi: 1 ölü, 13 yaralı Malatya’da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.