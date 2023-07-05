Malatya'da park halindeki kamyonet alev alev yandı Malatya’da Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde park halinde bulunan bir kamyonet alev alev yandı.

İHA

Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) otopark alanında, otogarın park alanında park halinde olan 44 FP 462 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Araç kullanılmaz hale geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında alev alev yanan araç kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.