Malatya'da rehine ihbarının altından parti çıktı

Malatya'da, önceden mühürlenen kafede 'silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarı üzerine polisin düzenlediği operasyonda, 7'si kadın, 13'ü erkek toplam 20 kişi parti yaparken yakalandı.

Malatya'nın merkez Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Antepli Sokak'ta meydana gelen olayda, önceden mühürlenen bir kafede polise 'silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarı geldi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis, kafenin kapısını çaldı ancak açan olmadı.

KAPI KIRILDI

Polisin 'kapıyı açın' ikazına rağmen kimsenin açmadığı kapı, itfaiye erleri tarafından kırılarak açıldı.

Özel harekat polisi (PÖH) ve çelik yelekli polislerin girdiği mühürlü kafede 7'si kadın, 13'ü erkek toplam 20 kişi parti yaparken yakalandı.

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CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri yaptıkları aramada silaha rastlamadı. Ekipler, 20 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' ve 'sosyal mesafeyi ihlalinden' para cezası kesti. Kafe tekrar mühürlenirken, 20 kişi evlerine gönderildi.