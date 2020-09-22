Malatya’da sağlık çalışanı yorgunluktan uykuya yenik düştü
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde çalışan hemşirenin evine giderken otobüste yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştüğü anlar sosyal medyada ilgi gördü.
- DHA
- 22.09.2020 - 14:34
Türkiye'de, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yoğun şekilde çalışan sağlık görevlileri, vaka sayılarının yeniden artmasıyla gece-gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyor.
EVİNE DÖNERKEN UYUYAKALDI
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ensar Büyükkaya da yoğun mesai sonrasında evine giderken otobüste uyuyakaldı.
YARIM SAAT DİNLENEBİLDİ
Yorgun olduğu gözlenen sağlık çalışanı yaklaşık yarım saatlik yolu uyuyarak geçirdi.
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Sağlık çalışanının otobüste uyuduğu anlar, otobüsteki bir başka yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.