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    Malatya’da sağlık çalışanı yorgunluktan uykuya yenik düştü

    İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde çalışan hemşirenin evine giderken otobüste yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştüğü anlar sosyal medyada ilgi gördü.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 14:34
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    Malatya’da sağlık çalışanı yorgunluktan uykuya yenik düştü

    Türkiye'de, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yoğun şekilde çalışan sağlık görevlileri, vaka sayılarının yeniden artmasıyla gece-gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyor.

    EVİNE DÖNERKEN UYUYAKALDI

    İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ensar Büyükkaya da yoğun mesai sonrasında evine giderken otobüste uyuyakaldı.

    YARIM SAAT DİNLENEBİLDİ

    Yorgun olduğu gözlenen sağlık çalışanı yaklaşık yarım saatlik yolu uyuyarak geçirdi.

    Malatya’da sağlık çalışanı yorgunluktan uykuya yenik düştü #1

    SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

    Sağlık çalışanının otobüste uyuduğu anlar, otobüsteki bir başka yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

    Malatya’da sağlık çalışanı yorgunluktan uykuya yenik düştü #2

    Malatya’da sağlık çalışanı yorgunluktan uykuya yenik düştü #3

    Malatya’da sağlık çalışanı yorgunluktan uykuya yenik düştü #4

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