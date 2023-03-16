Malatya'da sel milyonluk güneş panellerini dağıttı Yeşilyurt'ta 3,5 milyon maliyetli güneş panelleri, yaşanan selin ardından kullanılamaz hale geldi.

Malatya’da hafta başı başlayarak etkisini aralıklarla sürdüren sağanak yağış kentin birçok noktasında sele dönüştü.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi yaşayan Gazi Öztop’a ait Sultansuyu Çayı üzerinde bulunan tesis de selden etkilenirken, milyonluk paneller kağıt gibi dağıldı.

Yedi ay önce alınan kredi desteğiyle 30 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yaklaşık 3,5 milyon maliyetli güneş panellerinin selde büyük zarar gördüğünü aktaran Gazi Özpolat, mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Devlet zararımızı karşılasın"

Panellerin henüz kullanmadan selden etkilendiğini ifade eden Özpolat, şunları söyledi: