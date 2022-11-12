Malatya’da silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup Ihlamur Sokak üzerine karşılaştı.

Bıçaklı ve silahlı kavgada yaralandılar

Karşılaşma sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken M.S.B. bacağına aldığı bıçak darbesiyle H.G. ile M.Y.'de tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralılardan M.S.B ile H.G. bölgede bulunan bir özel hastanedeki müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralı M.Y. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.





Yaralıların sağlık durumu iyi

İHA'nın haberine göre, olaya karıştıkları belirlenen S.T., B.A. ile F.T.’nin yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



