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    Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

    Malatya’da çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
    • 31.12.2022 - 06:10
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    Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde, Küçük sanayi sitesi Maharetli sokakta Kemal Aksüt, Ahmet Şentürk ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken M.T. tarafından silahla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan K.A. ile A.Ş. yaralandı.

    Şüpheli kaçtı

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli M.T. araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı olayda tetiği çektiği ileri sürülen şüpheli M.T. İnönü Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Malatya da silahlı kavgada 2 kişi öldü #1

    Yaralılar yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, M.T.’nin baş kısmında darp sonucu yaralandığı belirlenirken, hastanede tedavi altına alınan Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Malatya da silahlı kavgada 2 kişi öldü #2


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