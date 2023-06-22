Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı

DHA
Malatya'da etkili olan sağanak yağış gün boyu devam etti.
Hava karardıktan sonra sağanak sırasında aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı.
Kent semalarında çakan şimşekler nedeniyle ortaya eşsiz gece manzaraları çıktı.
Geceyi gündüze çevirdi
Şimşek, yaydığı ışığın etkisiyle adeta geceyi gündüze çevirdi.
Gök gürültüsü sesiyle ürkütürken, gökyüzünde görsel şölen sunan şimşek ise ışığıyla geceyi aydınlattı.
Zaman zaman saniyelerce süren görsel şölen seyrine doyulmaz görüntüler sundu.