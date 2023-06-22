Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı
DHA

Malatya'da etkili olan yağış gün boyu devam etti.

Hava karardıktan sonra sağanak sırasında aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Kent semalarında çakan şimşekler nedeniyle ortaya eşsiz gece manzaraları çıktı.

Geceyi gündüze çevirdi

Şimşek, yaydığı ışığın etkisiyle adeta geceyi gündüze çevirdi.

Gök gürültüsü sesiyle ürkütürken, gökyüzünde görsel şölen sunan şimşek ise ışığıyla geceyi aydınlattı.

Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı #3

Zaman zaman saniyelerce süren görsel şölen seyrine doyulmaz görüntüler sundu.