Malatya'da sivil polis aracının karıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı Malatya'da sivil polis aracı ile cipin karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

İHA

Malatya'da saat 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi üzerinde, Yeni Bahar Caddesi istikametinden gelen 44 BY 788 plakalı Peugeot marka cip, sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhasına çarptı.

1'İ POLİS 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından cip, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memurlarının içerisinde bulunduğu 44 EU 193 plakalı Ford marka minibüsle çarpıştı.

Kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)