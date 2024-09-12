Malatya'da sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma Malatya'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada mağaza görevlisi ve alışveriş yapan müşteri yaralandı.

DHA

Malatya'da korku dolu anlar yaşandı..

Saat 14.30 sıralarında Şıkşık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki gurup arasında cadde üzerinde çıkan tartışmanın ardından taraflar yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş açtı.

ÇATIŞMADA MAĞAZA GÖREVLİSİ VE MÜŞTERİ YARALANDI

Yaşanan çatışmada kurşunlardan ikisi mağaza görevlisi Mahmut Güler ve müşteri Meryem Güneş'in ayaklarına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mahmut Güler ve Meryem Güneş Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması ile olayın taraf ve şüphelilerinden biri yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)