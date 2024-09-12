Malatya'da sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma

Malatya'da korku dolu anlar yaşandı..
Saat 14.30 sıralarında Şıkşık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki gurup arasında cadde üzerinde çıkan tartışmanın ardından taraflar yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş açtı.
ÇATIŞMADA MAĞAZA GÖREVLİSİ VE MÜŞTERİ YARALANDI
Yaşanan çatışmada kurşunlardan ikisi mağaza görevlisi Mahmut Güler ve müşteri Meryem Güneş'in ayaklarına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mahmut Güler ve Meryem Güneş Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması ile olayın taraf ve şüphelilerinden biri yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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