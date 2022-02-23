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    Malatya'da sürücüler drone ile takip edildi

    Malatya’da Jandarma Trafik Timleri, drone ile gerçekleştirdikleri denetimlerde emniyet kemeri ve araç sürerken cep telefonu kullanımına yönelik uygulama yaptı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 17:57
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    Malatya'da sürücüler drone ile takip edildi

    Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimler ile kaza oranlarının azaltılması hedefleniyor.

    Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgelerinde drone yardımı ile havadan gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı ve araç kullanırken cep telefonu kullanıp kullanmadıkları kontrol ediliyor.

    KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLER BİLGİLENDİRİLİYOR

    Kurallara uymayan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimler esnasında, bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor.

    İl Jandarma Komutanlığından da denetime ilişkin yapılan açıklamada ise, şu bilgilere yer verildi:

    "Trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulmak amacıyla, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’nde Güvenli Sistem Yaklaşımı çerçevesinde, emniyet kemeri takılmaması sonucu ölümle sonuçlanan kazalar ve seyir halinde cep telefonu kullanımı sonucu oluşabilecek kazaların azaltılması ve 'Algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla Hava Araçları ile 'Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımına' yönelik denetimler yapılmıştır. Uygulamalar esnasında trafikle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır."

    Malatya da sürücüler drone ile takip edildi #1

    Malatya da sürücüler drone ile takip edildi #2

    Malatya da sürücüler drone ile takip edildi #3


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