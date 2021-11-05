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    Malatya'da tartıştığı kişiler tarafından silahla vuruldu

    Yeşilyurt ilçesindeki otoparkın çıkışında U.A., yanına gelen üç kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönünce, tabanca ile ayağından vuruldu. Olayın şüphelisi, polisler tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 05:14
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    Malatya'da tartıştığı kişiler tarafından silahla vuruldu

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde feci bir olay yaşandı.

    Fahri Kayahan Caddesi üzerinde bulunan Nikah Sarayı'na ait otoparkta meydana gelen olayda, park çıkışında bekleyen U.A.'nın yanına araçla gelen 3 kişi henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları şahsa tabanca ile ateş açtıktan sonra bölgeden ayrıldı.

    Malatya da tartıştığı kişiler tarafından silahla vuruldu #1

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağ bacağına tek isabet alan U.A. yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Malatya da tartıştığı kişiler tarafından silahla vuruldu #2

    OLAYIN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan ile bir bıçak buldu. Olayın şüphelisi olarak değerlendirilen B.K.'nın kısa süre sonra ekipler tarafından yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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