Battalgazi Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi, kaldırımda bulduğu yüksek miktarda para ve kredi kartı olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Malatya'da bir temizlik işçisi Çöşnük Mahallesi'nde kaldırımları temizlediği sırada yerde içi dolu bir cüzdan buldu.

Cüzdanda yüklü müktarda para ve kredi kartları olduğunu gören temizlik işçisi Ferhat Karabağ, durumu amirine bildirdi.

CÜZDAN SAHİBİ BULUNDU

Cüzdanın içindeki kredi kartı ve ruhsatların yardımıyla cüzdanın sahibini bulan görevliler, Erdal Yar isimli cüzdan sahibine ulaştı. Kaybettiği cüzdanını almak için belediyeye gelen vatandaş, cüzdanı bulan temizlik görevlisi ve ilgili birim müdürüne teşekkürlerini iletti.

HEMEN AMİRİNE BİLDİRDİ

Bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmasından dolayı mutlu olduğu ifade eden temizlik görevlisi Ferhat Karabağ, “Çöşnük Mahallesi Defne Sokak’ta günlük yapmış olduğum çalışmalar sırasında bir bina önünde kaldırımda bir cüzdan gördüm. İçinde para ve kredi kartları olan cüzdanı yanıma aldım ve durumu hemen amirime bildirdim. Amirlerimiz cüzdanın sahibine ulaşarak, kaybettiği cüzdanını teslim ettiler” ifadelerini kullandı.

Malatya'da temizlik işçisinden örnek davranış - VİDEO



RUHSATTAN TESPİT EDİLDİ

Kayıp cüzdanı sahibine teslim ettiklerini belirten Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Ahmet Melih Şahin de, “Bölgede çalışan personelimiz bizi arayarak kayıp cüzdan hakkında bizleri bilgilendirdi. Bizlerde içinde para olan cüzdanı personelimizden alarak tutanağını yaptık ve cüzdanın içinde bulunan ruhsattan sahibine ulaştık. Kayıp ettiği cüzdanı personelimizin bulduğunu ve kendisine iade edilmesi için Battalgazi Belediyesine gelmesini ilettik. Cüzdan sahibine cüzdanını teslim ettik” şeklinde konuştu.

"TOPLUMA ÖRNEK OLAN BİR DAVRANIŞ"

Erdal Yar ise temizlik personelinin topluma örnek olacak bir davranışa imza attığını belirterek, “Ben arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. İçinde yüklü miktarda para vardı, bir kuruşuna dahi dokunulmadan bana teslim edildi. Kendilerinden Allah razı olsun. Böyle bir zamanda yapılan bu hareket beni çok ama çok duygulandırdı. Bu davranış topluma örnek olacak bir davranış. Arkadaşımızı insanlığın ölmediğini bizlere gösterdi. Bu örnek davranışından dolayı Battalgazi Belediyesine ve personeline çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

"MÜSLÜMAN EVLADINA YAKIŞIR BİR HAREKET"

Göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı Ferhat Karabağ’ı tebrik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise açıklamasında personelin davranışından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Temizlikte görevli olan personelimiz çalıştığı sırada bir cüzdan bulmuş. Kime ait olduğunu öğrenmek için cüzdanın içine baktığında 4 bin 200 TL civarında parayı görmüş. Kendisine, Battalgazi Belediyesine, Anadolu insanına ve Müslüman evladına yakışır bir harekette bulunarak sahibine teslim edilmek üzere durumu amirlerine bildiriyor. Tabi bu hareket takdire şayan bir hareket. Bugün bu ülke üzerinde varlığımızı sürdürebiliyorsak bu şekilde hem kendine hem ailesine hem de vatanına sadakat gösteren insanların sayesinde bu günlere geliyoruz. Bu evladımızın yapmış olduğu davranışın birçok insana örnek olması gerekir. Helal olmayan bir lokmayı kendisine, ailesine ve etrafındakilere yedirmeyen insanlar varken, ülkemiz ilelebet varlığını koruyacaktır. Personelimizin göstermiş olduğu dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı kendisini tebrik ediyorum.” diye konuştu.





