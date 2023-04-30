Malatya'da ticari araç motokuryeye çarpıp kaçtı: 2 yaralı

İHA
Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde, Buhara bulvarı üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan M. O. idaresindeki 44 ACR 819 plakalı motosiklete aynı yöne ilerleyen plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç çarptı.
Motosikletteki yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya sebep olan sürücü aranıyor
Ekipler kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen araç sürücüsünü tespit emek için çalışma başlattı.