Malatya'da ticari araç motokuryeye çarpıp kaçtı: 2 yaralı Malatya’da bir hafif ticari araç önünde ilerleyen motokurye çarptıktan sonra kaçtı. Kaza sonrası yola savrulan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA

Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde, Buhara bulvarı üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan M. O. idaresindeki 44 ACR 819 plakalı motosiklete aynı yöne ilerleyen plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Motosikletteki yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya sebep olan sürücü aranıyor

Ekipler kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen araç sürücüsünü tespit emek için çalışma başlattı.