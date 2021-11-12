Malatya'da tır kavşakta çarptığı otomobili kullanılmaz hale getirdi

Kayseri istikametinden gelen tırın, kavşakta otomobile çarpması sonucu kaza gerçekleşti. Yaşanan olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsünün durumu ciddi olduğu bildirildi.

Malatya-Kayseri karayolunda feci bir kaza meydana geldi.

Kayseri istikametinden gelen M.B. yönetimindeki 33 NVF 74 plakalı tır havaalanı istikametinden gelen S.G. yönetimindeki 23 ABJ 989 plakalı otomobile kavşak içerisinde çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile araç hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü S.G. ile iki oğlu M.G ve Ş.G. yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU CİDDİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 45 yaşındaki otomobil sürücüsünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.