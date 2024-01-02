Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Malatya’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İHA

Malatya'da saat 20.10 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Cumhuriyet Mahallesi’nde (Örnek köy), Doğanşehir istikametinden gelen R.Ç. (40) idaresindeki 34 PY 9987 plakalı araç ile tali yoldan ana yola çıkan B.C.B. (41) yönetimindeki 44 ADR 299 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kazada Hüseyin Erdoğan (45) olay yerinde hayatını kaybederken, B.C.B. (41), R.Ç. (40), T.E.Ü. (23), M.S.Ş. (50) ve M.Y. (29) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna, yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan B.C.B. ile T.E.Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)