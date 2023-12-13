Malatya’da trafo patladı: 2 işçi yaralandı Malatya’da elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi yaralandı.

İHA

Malatya'da saat 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde, cadde üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

İşçilerin el ve yüz kısımlarında yanıklar oluştu

Patlamada 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken el ve yüz kısımlarında yanıklar oluşan yaralı işçiler Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)