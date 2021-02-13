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    Malatya’da uçuruma yuvarlanan kadın yaralandı

    Malatya'da, mesire alanında gezerken dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanan Remziye O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.02.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 17:54
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    Malatya’da uçuruma yuvarlanan kadın yaralandı

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan beyler deresi mesire alanında dolaşan Remziye O. bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

    Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Düşme sonucu yaralanan Remziye O.’ya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Malatya’da uçuruma yuvarlanan kadın yaralandı VİDEO


    Malatya’da uçuruma yuvarlanan kadın yaralandı #1

    Malatya’da uçuruma yuvarlanan kadın yaralandı #2

    Malatya’da uçuruma yuvarlanan kadın yaralandı #3

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