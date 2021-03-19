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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

    Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 00:27
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    Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Düzenlenen operasyonda 1 kilo 46,6 gram kubar esrar ,129 gram toz esrar, 156,39 gram Metemfetamin, 33 adet yeşil reçeteye tabi hap ,2 adet tabanca, 31 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 78 bin 950 TL ve 300 Dolar ele geçirildi.

    Konu ile ilgili gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Malatya da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama #1

    Malatya da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama #2

    Malatya da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama #3

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