Malatya'da, yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Evinde yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Döndü Uğurlu Ay, itfaiye tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.
- DHA
- 30.08.2020 - 18:52
Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Kılıçbağı Mahallesi'nde bulunan Döndü Uğurlu Ay'a ait evden, bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Evin mutfak kısmında başlayan yangını görenler, itfaiye haber verdi.
YAŞLI KADINI İFTAİYE KURTARDI
Evde yalnız yaşayan Döndü Uğurlu Ay, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dumanların arasında kalarak etkilenen Ay, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın, çevredeki komşuların yardımı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Tedaviye alınan Döndü Uğurlu Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ev kullanılamaz hale geldi.