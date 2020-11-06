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Malatyada yapılan operasyonda, cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Malatyada yapılan operasyonda, cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Malatya’da bir iş yerinde bin 83 adet cinsel içerikli gümrük kaçağı hap ve ürünler ele geçirildi.