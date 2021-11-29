Malatya’da yeni konutlar depremzedelere teslim edildi

2020 yılında meydana gelen depremde yıkılan konutların yerine yenileri yapıldı, Malatya’da onlarca aile daha yeni evlerine kavuştu.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Malatya’da etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.

TOKİ tarafından Kale ve Arguvan ilçelerinde yaptırılan konutların hak sahibi vatandaşlara teslimi, yapılan kura ile gerçekleştirildi.

Kale ilçesi Kumluyazı Mahallesi’nde 25 tek katlı konut, Erdemli Mahallesi’nde 4 tek katlı, 13 çift katlı konut, Sarıot Mahallesi’nde 4 tek katlı, 2 çift katlı konutun hak sahiplerine verilmek üzere noter huzurunda kurası çekildi.

“KONUTLARIN YAPIMINA UYGUN ARAZİ BULMAKTA OLDUKÇA ZORLANDIK”

Törene katılan Malatya Valisi Aydın Baruş, 48 konutun hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ederek, “Fedakarlık yaparak emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü sürecin başından bu yana vatandaşların sıcak yuvalarına bir an önce kavuşması talimatlarıyla tüm kurumların ivedilikle hareket etmesini sağladı. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşaması bizleri de derinden üzüyor. Kırsalımız zorlu bir coğrafya. Konutların yapımına uygun arazi bulmakta oldukça zorlandık. Eğimli arazilerdeki konutlar, çift katlı yapılarak sorun çözülmeye çalışıldı. Bu konuda Milletvekilimiz Öznur Çalık’ın büyük çabaları oldu. Bugüne kadar sabır gösteren tüm hak sahiplerine de teşekkür ediyoruz. Kale ilçemizde çok az eksiğimiz kaldı. Çalışmalar hızla devam ediyor.” dedi.

ARGUVAN’DA 49 KONUT TESLİM EDİLDİ

Kale’deki konut tesliminin ardından Arguvan ilçesine geçildi.

49 konutun kura çekimi yapıldı.

Çekilen kuralar sonrası ismi çıkan hak sahiplerine evleri teslim edildi.