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    Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

    Malatya’da polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 360 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 23:14
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    Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya-Elazığ karayolu üzerinde uygulama düzenledi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcunun eşyaları arasına gizlenmiş 1 kilo 260 gram toz, 1 kilo 100 gram kubar esrar maddeleri ele geçirildi.

    Olayla ilgili olarak K.U. isimli şahıs gözaltına alınırken, inceleme başlatıldı.

    Malatya da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı #1

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