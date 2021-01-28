Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı
Malatya’da polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 360 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
- İHA
- 28.01.2021 - 23:14
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya-Elazığ karayolu üzerinde uygulama düzenledi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcunun eşyaları arasına gizlenmiş 1 kilo 260 gram toz, 1 kilo 100 gram kubar esrar maddeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak K.U. isimli şahıs gözaltına alınırken, inceleme başlatıldı.