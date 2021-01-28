Malatya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'devlet benim' diyen şahsı şikayet ettiler

Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu ile Oğuzhan Asiltürk ayrımı

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi

Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti

Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu’na: Hastalığının farkında değil

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