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    Malatya’da yolcu uçağı kara saplandı

    Malatya’dan İstanbul’a gidecek olan yolcu uçağı pistte kara saplanınca uçuş bir süre ertelendi. Pistin iş makineleri tarafından temizlenmesinin ardından uçak, gecikmeli olarak uçuşunu gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:22
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    Malatya’da yolcu uçağı kara saplandı

    2 gündür kar altında olan Malatya’da, kara yollarındaki ulaşımın aksamasının yanı sıra hava yolu ulaşımında da zaman zaman sıkıntılar çıkabiliyor.

    Bugün Malatya-İstanbul seferini yapacak yolcu uçağı, piste çıktıktan bir süre sonra kara saplandı.

    Bu durumu bazı yolcular da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    “UÇAK PİSTE ÇIKMADAN YAPILMAZ MI?”

    Bir yolcu yaşanan bu anı “Pist kar ve buz temizliği, uçak piste çıkmadan yapılmaz mı? Uçak piste çıktığında kaydı, uçağı kurtarmaya gelen push back aracı kaydı, nihayet pisti temizliyorlar.” ifadesi ile paylaştı.

    Malatya’da yolcu uçağı kara saplandı #1

    2,5 SAAT SONRA KALKABİLDİ

    Pistte yapılan temizliğin ardından 11.50’te kalkışı planlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, saat 14.36’da kalkış yaparak, İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı.


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