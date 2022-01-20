Malatya’da yolcu uçağı kara saplandı
Malatya’dan İstanbul’a gidecek olan yolcu uçağı pistte kara saplanınca uçuş bir süre ertelendi. Pistin iş makineleri tarafından temizlenmesinin ardından uçak, gecikmeli olarak uçuşunu gerçekleştirdi.
- İHA
- 20.01.2022 - 16:20
- Güncelleme : 20.01.2022 - 16:22
2 gündür kar altında olan Malatya’da, kara yollarındaki ulaşımın aksamasının yanı sıra hava yolu ulaşımında da zaman zaman sıkıntılar çıkabiliyor.
Bugün Malatya-İstanbul seferini yapacak yolcu uçağı, piste çıktıktan bir süre sonra kara saplandı.
Bu durumu bazı yolcular da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
“UÇAK PİSTE ÇIKMADAN YAPILMAZ MI?”
Bir yolcu yaşanan bu anı “Pist kar ve buz temizliği, uçak piste çıkmadan yapılmaz mı? Uçak piste çıktığında kaydı, uçağı kurtarmaya gelen push back aracı kaydı, nihayet pisti temizliyorlar.” ifadesi ile paylaştı.
2,5 SAAT SONRA KALKABİLDİ
Pistte yapılan temizliğin ardından 11.50’te kalkışı planlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, saat 14.36’da kalkış yaparak, İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı.