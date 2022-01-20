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Malatya’da yolcu uçağı kara saplandı

Malatya’da yolcu uçağı kara saplandı

Malatya’dan İstanbul’a gidecek olan yolcu uçağı pistte kara saplanınca uçuş bir süre ertelendi. Pistin iş makineleri tarafından temizlenmesinin ardından uçak, gecikmeli olarak uçuşunu gerçekleştirdi.