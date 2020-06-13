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- Malatya'da yük trenleri çarpıştı
Malatya'da yük trenleri çarpıştı
Malatya'da iki yük treninin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- AA
- 13.06.2020 - 07:40
Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.