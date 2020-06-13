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    Malatya'da yük trenleri çarpıştı

    Malatya'da iki yük treninin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 13.06.2020 - 07:40
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    Malatya'da yük trenleri çarpıştı

    Battalgazi ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

    Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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