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Malatya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Malatya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 gram kubar esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi.