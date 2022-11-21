Petrol
87.38
-0.27%
Euro
19.0677
-0.87%
Dolar
18.6172
0.04%
Altın
1.04
-0.56%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
301.635
-4.99%
BTXN Coin
5.98
-3.07%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Malatya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

    Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 gram kubar esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi.
    • 21.11.2022 - 22:06
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 22:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

    Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

    Ekipler, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    205 gram kubar ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre, operasyonda 205 gram kubar esrar maddesi, 5 gram metamfetamin, 1 adet ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lire ele geçirildi.

    1 kişi cezaevine gönderildi

    Gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Malatya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor VİDEO


    Malatya da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor #1


    Brezilya'da hapishaneden kaçmak isteyen mahkum açtığı delikte sıkıştı
    Dünya

    Brezilya'da hapishaneden kaçmak isteyen mahkum açtığı delikte sıkıştı

    Van'da gelin ve damada 5 milyon TL'lik takı takıldı
    Ekonomi

    Van'da gelin ve damada 5 milyon TL'lik takı takıldı

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir