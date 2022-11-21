Malatya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor
Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 gram kubar esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi.
- 21.11.2022 - 22:06
- Güncelleme : 21.11.2022 - 22:48
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
Ekipler, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
205 gram kubar ele geçirildi
İHA'nın haberine göre, operasyonda 205 gram kubar esrar maddesi, 5 gram metamfetamin, 1 adet ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 lire ele geçirildi.
1 kişi cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor VİDEO