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    Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Yasa dışı yollarla ülkeye gelen 227 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı. Böylece sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 41 bin 431 oldu.
    • 19.06.2022 - 04:08
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    Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar son sürat devam ediyor.

    227 düzensiz göçmen ülkelerine yollandı

    Türkiye’ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

    Malatya dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #1

    908'i daha yollanacak

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri devam eden 908 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek dört ayrı charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.

    Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Video

    Sınır dışı edilen sayısı 41 bin 431'e ulaştı

    İHA'nın haberine göre, 2022 yılında Türkiye'de sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısının ise 41 bin 431'e ulaştığı öğrenildi.

    Malatya dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #2

    Malatya dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #3

    Malatya dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi #4

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