Malatyalı depremzedeler yeni yuvalarında

20 Ocak 2020’de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminin ardından büyük hasarın meydana geldiği Malatya’da, depremzedeler için yapılan konutlarda yaşam başladı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı Malatya’da, aradan geçen süre zarfında binlerce yeni konut inşa edildi.

20 Ocak 2020’de yaşanan depremin hemen ardından bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yapılan deprem konutlarının birçoğu tamamlanarak geçtiğimiz günlerde yapılan kura çekimi ile hak sahiplerine dağıtıldı.

1750 KONUTUN ANAHTARI VERİLDİ

Malatya genelinde şu ana kadar bin 750 adet konut ve köy evi, depremzedelere teslim edildi.

Bu sayı, yapımı tamamlanan konutların da teslim edilmesi ile artacak.

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TESLİM ALINAN EVLERDE BAŞKA BİR YAŞAM

Deprem sonrası inşasına başlanılan ve kısa süre önce tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi’ndeki konutlarda da yeni bir yaşam başladı.

Yatılı Bölge Okulu (YİBO) yanında inşa edilen 25 bloktaki 472 adet deprem konutuna yerleşen aileler, devletin en zor durumlarında yanlarında olduklarını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

22 AY SONRA YENİ EVLERİNE TAŞINDILAR

TOKİ tarafından yaptırılan evlerin çok güzel olduğunu ve beğendiklerini belirten depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremin hemen ertesi günü kendilerinin yanında olduğunu da söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Depremin ardından 22 ay sonra yeni evlerine taşınmanın da sevincini yaşayan depremzedeler, bu süreç zarfında da tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi.