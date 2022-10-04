Kayısıyla ün salan kentte alternatif olarak salça yapımının ardından kuru domatesler de rağbet görmeye başladı. İhraç edilen domatesler, bölge ekonomisine katkı sağlayarak çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin önde gelen domates üretim merkezlerinden biri olan Malatya'da salça olarak değerlendirilen domatesler, son yıllarda Avrupa'dan gelen talep nedeniyle kurutularak satılmaya başlandı.

Kuluncak ilçesinde domateslerin hasat dönemi tamamlandı.

Kent ekonomisine katkı sağlıyor

Yüzlerce dekarlık alanda kurutulmaya bırakılan domatesler, başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

İHA'nın aktarımına göre; kayısıya alternatif ürün olarak kurutularak ihraç edilen domatesler, kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlarken, çiftçilerin ise yüzünü güldürüyor.

Malatya'nın kuru domatesleri Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor ViDEO

"Dışardan domates ile ilgili talepler gelince üretime başladık"

Kuru domates üretimine 12 yıl önce 10 dönümlük bir alanda başlayarak zamanla üretim kapasitesini artırdıklarını kaydeden üretici Yusuf Boyraz, "Yaklaşık 13 yıldır domates işi ile uğraşıyorum. Esas işimiz kayısıydı, dışardan domates ile ilgili talepler gelince üretime başladık. İlk denememizi 10 dönümlük bir alanda yaptık. Zamanla bunu artırarak 700-800 dönüme kadar çıktık." dedi.

"Orta Doğu ülkelerine de ihracat yapılıyor"

Sektörün istihdama da büyük katkı sağladığını belirten Boyraz, başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihracat yaptıklarını ifade ederek, "Sadece Kaynarca Mahallesi'nde 600-700 kişi istihdam ediliyor. İşçilerin bir bölümü çevre illerden gelen tarım işçileri, bir kısmı da yerli işçilerimiz. Üretimin yüzde 99’u Avrupa’ya yapılıyor, yeni yeni Orta Doğu ülkelerine de ihracat yapılıyor. 14 kilo domatesten bir kilo kuru domates elde ediyoruz, kilogramı ise 45 ile 55 TL aralığında işlem görüyor. Bölgede 300-400 ton ürün bekliyoruz, bu rakam ilçemiz ekonomisine çok büyük katkı demektir." diye konuştu.