Maltepe Belediyesi rüşvet davası: 5 tutuklu sanığa tahliye

Maltepe Belediyesi'nde rüşvet aldıkları iddia edilen 5'i tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada 5 tutuklu sanık da tahliye edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Örgütlü olarak Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs'ta Maltepe Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Davanın yeni duruşması bugün gerçekleşti.

Tutuklu sanıklar kendilerini savundu

17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Haydar Battal, Ferhat İşsever, Şevval Kesgin, Tuncel Özçelik, Yılmaz Ceyhan ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"Kanıtlayın, yemin ediyorum diplomamı yırtıp atacağım"

Eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan tutuklu sanık Haydar Battal savunmasında, "Ben 2020 yılında belediyeden ayrılıp büyükşehir'e geçtim. Telefon kayıtlarım kanıt niteliğinde dosyada bulunuyor, örgüt liderliğiyle suçlanıyorum. İşim gereği ben telefonla görüşmek zorundayım. Ruhsat dediğimiz şey hemen verilebilecek bir şey değil ki, 50 evrak gerekiyor, yaklaşık 3-4 aylık bir süresi var. Siz örgüt lideri olduğumu kanıtlayın ben yemin ediyorum inşaat mühendisliği diplomamı yırtıp atacağım. Ben günde 50-60 vatandaş dinliyorum. Bana ulaşmak çok kolay ama beni sanki çok üst düzey biri olarak gösterilmişim. Nasıl böyle bir durumun içine düştüm anlamış değilim" dedi.

"Ne rüşvet aldım, ne de verdim"

Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül savunmasında, "Devlet memuru anne babanın tek oğlu olarak hesap vermekten onur duyuyorum. İsimsiz ve cisimsiz şikayetler sonucu buradayım. 2020 yılında bir şafak operasyonuyla özgürlüğümden edildim. Benim görevim basın sorumlusu olduğundan tüm şikayetleri dinliyor, çok insanla iletişim kuruyordum. Ben insanların hayatını kolaylaştırmak için yasal bilgi verdiğim için suçlanıyorum. 2 savcının değiştiği bir dosyada neden hala somut deliller toplanmadı? Ne rüşvet aldım, ne de verdim. Kaderimi size bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben sağda solda seyyar satıcı kovaladım, nasıl örgüt yöneticisiyim"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ferhat İşsever, "O kadar çok gevezeliğim var ki. Hangisinden başlasam. 2010 yılında taşeron olarak Maltepe Belediyesinde işe başladım. 2022 yılında gözaltına alınana kadar çalıştım. İddianamede Belediye Başkanı vs. ile ismim geçiyor ama hiç mal mülk yok. Ben sağda solda seyyar satıcı kovaladım nasıl örgüt yöneticisiyim. Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu ile görüşmem var. Bu görüşme çok doğal çünkü kendisi benim müdürüm. Hasan Şeker benim 20 yıllık arkadaşım. Onun bir ruhsat işi vardı. Arkadaşımın da iskanı yoktu. Ben de mühendis arkadaşa rica ettim. Arkadaşım olduğu için resmi bir dil kullanmadım. Bunlar başımıza nasıl geldi hala hayretler içerisindeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. İnanın mağdurum 222 gündür tutukluyum. 12 senedir belediyede çalışıyorum. Tek bir belgenin altında imzam yok" diye konuştu.

"Rüşvet alsaydım 3 tane kredim olmazdı, evim kira olmazdı"

Savunma yapan tutuklu Seval Kesgin, "Ben gün içerisinde 80-100 kişiyle telefonlar görüşüyorum. Başkan yardımcılarının sekreterliğini yapıyorum. Ben sekreterim hiç kimseden para almadım. Biz emekçiyiz sadece. Ben cezaevinde her gün korkarak uyuyorum. Ben rüşvet alsaydım. 3 tane kredim olmazdı. Evim kira olmazdı. Şu an benim evimin kirasını annem babam ödüyor. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

5 tutuklu sanığa tahliye

DHA'nın haberine göre, kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu bulunan Haydar Battal, Ferhat İşsever, Şevval Kesgin, Tuncel Özçelik ve Yılmaz Ceyhan'ın tahlisine karar verirken, diğer 14 sanık hakkındaki adli kontrol şartının da kaldırılmasına hükmetti.

İddianame

İddianamede, şüpheliler Ferhat İşsever, Seval Kesgin ve Tuncel Ö., hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarından 11'er yıldan 25'er yıla kadar, Haydar Battal'ın ise 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Rüşvet' suçlardan 8 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheliler Ahmet Ö., Ahmet Z. İ., Haki D., Melih Morsümbül, Muharrem D., Muzaffer A. ve Ufuk Y., hakkında 'Rüşvet' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheliler Bahattin T., Deniz E., Hasan Ş., Murat Ö., Kamber H., Ulaş G., Mehmet H. ve Nihat B.'nin de 'Rüşvet' suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler Ömer E. ve Yılmaz C.'nin 'Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' ve 'Rüşvet' suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.