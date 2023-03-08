Maltepe köprüsünde midye kabukları ortaya çıktı İstanbul'da beklenen deprem öncesi ulaşım bölgelerindeki köprülerde ciddi hasarlar tespit edildi.

11 ili yıkan depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi.

Kentteki birçok yapıda ciddi hasarlar yer alırken, merkezi konumdaki üst geçit, köprü ve viyadüklerin tehlike saçtığı tespit edildi.

Çökmeleri durumunda olası depremde yardımın ulaşmasına engel olacak yapıların en kısa sürede güçlendirilmesi gerekiyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan kavşak köprüsü de o yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Vatandaşlar şikayet etti

Köprünün paslı ve eğrilmiş demirleri, çatlak duvarları ve betonundan ortaya çıkan midye kabukları sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet yağdı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Gölcük depreminde viyadüklerin üzerindeki köprülerin kirişlerinin düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

Viyadük gibi gördüğünüz yerlerde köprüler var. Viyadük perdelerinin üzerinde köprülerin kirişleri var. O köprü kirişlerinin üzerinden de taşıtlar geçiyor. Deprem salınımları olduğunda zaman viyadüklerin üzerindeki köprülerin kirişlerinin aşağıya düştüğü durumlar oldu. Bu düşmeler olduktan sonra buralarda önlem almak için çalışmalar yapıldı. Bu köprü kirişlerinin kenarlarına yerinden kaymasın düşmesin diye çelik profiller ile kayma önleyici eleman montajı yapıldı. 99 depreminde bu kirişlerin bir kısmı yerlere düştü, mesnet dediğimiz kirişlerin oturduğu yerler aşağıya düştü. Kırılma olmadı, deprem salınımında kirişler aşağıya düştü. Bu olayların yaşanmaması için kirişlerin tutturulması gerektiği için önlemler alındı.

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Marmara ve İstanbul'da olması beklenen depremi hatırlatarak, Maltepe kavşak köprüsünün yıprandığını dile getirdi.

"Deprem anında düşmesi problem olur"

Yıldırım, köprünün incelenip iyileştirme ve güçlendirme yapılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Burada ise beton yüzeyinde yıpranmalar var. Yıpranma olan yerlerde açılmalar var, açılma olan yerlerde de demirlerin paslandığını görüyorum. Bu gibi köprülerin ne kadar varsa incelenip elden geçirilmesi, gerekiyorsa onarılması lazım. Bunlar yapılmazsa ömürleri daha kısa olacak. Bu demir pasları temizlenecek, çaplarda eksilmeler varsa iyileştirilmesi gerekecek. Bu yapacağımız onarımlar yıpranmış yerlerin iyileştirilmesi anlamına gelir. Buralardan karotlar alınabilir, demirleri incelenebilir, çap eksilmesi varsa iyileştirme haricinde güçlendirme de yapılabilir. İyi ki burayı görmüşsünüz. Buralar elden geçirilirse ömrü uzun köprüler haline getirilir. Deprem olduğunda bu kirişlerin aşağıya düşmesi problem olur. Yüzeyi yıpransa bile sorun olmaz ama üzerindeki kirişlerin düşmemesi gerek. Burası don etkisinden çözülmüş. Yağmur sularının tesadüf etmesiyle buz tutmasıyla dökülmüş yerler olarak görülüyor. Bu sadece soğuk havada suyun buz tutmasıyla dökülebileceği gibi tuz etkisiyle yüzey soyulmuş. Soğukta ıslanmış yerin buz tutarak parçalanmış olduğunu gösteriyor. Köprünün ana perdesinin elden geçirilip iyileştirilmesi lazım, yapılmasa zamanla demirler eksilir deprem açısından riskli duruma gelir.

"Beton kalitesinin düşük olduğu görülüyor"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Sarper Celasun ise, şunları söyledi: