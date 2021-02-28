Maltepe'deki işçi grevi nedeniyle biriken çöplerin İBB işçilerine gecenin geç saatlerinde toplatılması sosyal medyada tepki çekti.

Maltepe Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle işçilerin başlattığı grev, 6. gününde.

Zaman zaman çöpleri toplamaya gelen CHP'li belediye ekipleriyle işçiler arasında gerginlik yaşanırken, bazı partililer, mahalle sakinlerini teşvik ederek sokaklardaki çekilmezliği biraz olsun değiştirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

GECE YARISI İBB İŞÇİLERİNE ÇÖP TOPLATTILAR

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı işçilerin, gecenin geç saatlerinde, grevdeki işçilerin yokuluğunu da fırsat bilerek Maltepe sokaklarını gezdikleri ve çöpleri topladıkları görüldü.

Maltepe'de biriken çöpleri İBB gece yarısı topluyor-Video

"SİZ DE İŞÇİSİNİZ, GREV KIRICILIĞI YAPMAYIN"

İşçileri görüntüleeyen bir mahalle sakini, ısrarlı soruları karşısında İBB'den geldikleri yanıtını alınca, "Grev bitti mi ki çöpler toplanıyor. Siz grev kırıcılığı yapıyorsunuz. 3 gündür İBB niye çöpleri toplamadı da gecenin bu saatinde topluyor? Siz de işçisiniz. Yanlış yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Paylaşılan video, sosyal medyada da eleştirilere neden oldu.