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    Maltepe'de camide fenalaşan kişiye cemaat kalp masajı yaptı

    Maltepe'de namaz kılarken fenalaşan kişi, cemaatin sırayla yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.
    • 27.10.2022 - 05:07
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 05:08
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    Maltepe'de camide fenalaşan kişiye cemaat kalp masajı yaptı

    İstanbul Maltepe'de yaşayan 55 yaşındaki Necati Baskın, öğle namazını kılmak için 70 Evler Karacabey Camisi'ne geldi.

    Baskın'ın namaz kılarken yığılarak kafasını kalorifer peteğine çarptığını gören imam, sağlık ekiplerine haber verdi.

    Cemaat kalp masajıyla hayatta tuttu

    Sağlık ekipleri, hayati fonksiyonları zayıflayan ve kalbi duran Baskın'a kalp masajı yapılmasını istedi. İmamın çağrısıyla cemaatteki bazı kişiler, sağlık ekipleri gelene kadar sırayla Baskın'a kalp masajı uyguladı.

    Camiye ulaşan sağlık ekipleri damar yolunu açtıkları Baskın'a serum taktı ve kalbine elektroşok uyguladı. Baskın'ın bilinci yerine gelirken, haberi alan yakınları da camiye geldi.

    Maltepe'de camide fenalaşan kişiye cemaat kalp masajı yaptı - Video

    Maltepe de camide fenalaşan kişiye cemaat kalp masajı yaptı #1

    Yoğum bakımda tedavisi sürüyor

    AA'nın haberine göre, Baskın'ın baypas ameliyatı olduğu, kalp ve şeker hastalıklarının yanı sıra kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Ambulansla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baskın'ın yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

    Maltepe de camide fenalaşan kişiye cemaat kalp masajı yaptı #2

    Maltepe de camide fenalaşan kişiye cemaat kalp masajı yaptı #3


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