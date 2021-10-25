Maltepe’de dış cephe krizi

Binalarına dış cephe koruması için mantolama yaptırmak isteyen apartman sakinleri ile yan komşuları arasında tartışma çıktı. Genç bir kadının, tartışma sırasında vincin önüne geçmesi kameraya yansıdı.

İstanbul Maltepe’deki 5 katlı bir binada yaşayan apartman sakinleri, dairelerde oluşan rutubet ve soğuk hava nedeniyle binalarına dış cephe koruması yaptırmak istedi.

İddiaya göre, bina sakinlerinin kararını öğrenen yan komşuları ise bina dışına kurulacak iskelenin kendi bahçelerine sarktığını belirterek, çalışma yapılmasına izin vermedi.

Komşular arasında başlayan kavga krize dönüştü.

TUĞLA İLE YÜRÜDÜ, VİNCİN KARŞISINA GEÇTİ

Karşı karşıya gelen komşular arasında yaşanan tartışma esnasında işçilerden biri, yerden tuğla alarak karşı tarafın üzerine yürüdü.

Karşı taraf ise çalışma yapmak üzere bina önüne gelen vincin karşısına geçerek engellemeye çalıştı.

Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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“BU İŞİN TEK ÇÖZÜMÜ DIŞ CEPHEYİ YAPTIRMAK”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan apartman sakini Murat Özer, “Biz uzun süredir binamızın dış cephesini yaptırmak istiyoruz. Biz bu kararı alınca yan komşumuz, buna izin vermeyeceğini söyleyerek karşı çıktı. Evlerimizde oluşan rutubet dolayısıyla çok defa tadilat yaptık. Bu masraflardan yorulduk. Bu konuyu çözmenin de tek yolu dış cephe işlemini yaptırmak. Komşumuzun bu tavrı sonrası hukuki olarak mücadeleye giriştik. Komşumuzun çatısına dahi değmemek için havadan vinçli sistemi yaptırmak istedik. Buna dahi izin vermedi. Gerekli tüm izinleri aldık. Kimsenin malına zarar vermedik.” diye konuştu.