Maltepe'de fazla yolcu alan minibüsçüye ceza

Koronavirüs kapsamında alınan önlemlere uymadığı belirlenen bir minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Maltepe Zümrütevler Köprüsü'nde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Minibüslerin koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uyup uymadığını ve evraklarını denetleyen trafik polisleri, kurallara uymayan ve eksik evrakı bulunan sürücülere ceza yazdı.

FAZLA YOLCU ALANA PARA CEZASI

Denetimler kapsamında durdurulan bir minibüste izin verilenden fazla yolcu olduğunu tespit eden polisler, minibüs sürücüsüne Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 500 lira ceza yazdı.

"İKİ KİŞİ AYNI ANDA BİNDİ"

Ceza yazılan minibüs sürücüsü Burak Kantar da, "2 kişi aynı anda bindi, onları da indiremedik. O yüzden böyle oldu, yoksa kontrolümdeydi. Her şeyden önce sağlık, yapacak bir şey yok" dedi.