İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan trafikte yol verme kavgasında kadın sürücünün aynasını kıran sürücü, olayı anlattı.

Maltepe'de 34 UTK 80 plakalı aracın sahibi Utkucan K., aynı istikamette giden Ş.A. isimli kadın sürücünün kullandığı araç ile yol verme tartışmasına girmiş, içinde çocuk bulunan otomobilin yan aynasını kırmıştı.

Bebeği ağlamaya başlayan kadın sürücünün, o anları kameraya kaydetmesiyle olay sosyal medyaya yansıdı.

Olayı anlattı: Bana çarptı ve küfretti

Olayın ardından gözaltına alınan Utkucan K., yanında kız arkadaşının olduğunu ve kadın sürücünün küfürleri karşısında kendini küçük düşürülmüş hissettiğini belirtti.

Utkucan K., "Araçtaki kadın sürücü 'Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin' dedi. Ben de bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Küfretmeye devam etti.

"Kız arkadaşımın yanında kendimi küçük düşürülmüş hissettim"

Kız arkadaşımın yanında kendimi küçük düşürülmüş hissettim. Ben de camı indirip aynasına vurdum"

Maltepe'de içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü: Bana çarptı VİDEO





Kadın sürücüden şikayetçi oldu

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Utkucan K.'nin de tartıştığı Ş.A.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Maltepe'de arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran maganda kamerada VİDEO ARŞİV