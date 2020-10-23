Karantina yurdunda kalan genç kızın babası tarafından kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda, koronavirüs tanısı konulan 27 yaşındaki Bihter H., karantina ihlali yaptı.

İş insanı Ümit H.'nin kızı olduğu belirlenen Bihter H., polisin yaptığı denetimde karantinada olması gerektiği belirlenince yurda yerleştirildi.

Bihter H., bir süre yurtta kaldıktan sonra babasını arayarak kendisini yurttan çıkartmasını istedi.

SAVCI VE HAKİM NUMARASI

Bunun üzerine Ümit H., emekli polis memuru Hakan Z. ile kebapçı Mehmet C.'yi yanına alarak karantina yurduna gitti. Emekli polis memuru Hakan Z., yurt görevlilerine iş insanı baba Ümit H.'yi savcı, kebapçı Mehmet C.'yi ise hakim olarak tanıttı.

Ümit H., yurt görevlilerine kızı Bihter H.'yi görmesi gerektiğini söyleyerek kızının yurt girişine gelmesini istedi. Görevliler ise Bihter H.'yi yurdun giriş kısmına çağırdı.

Maltepe'de kızını karantinadan kaçıran baba kamerada ViDEO

"BİZİ SEN Mİ EĞİTECEKSİN"

Kısa sürede aşağı inen Bihter H., babasının yanına gitmek isteyince görevliler buna engel olarak temasın yasak olduğunu söyledi.

İddiaya göre iş insanı baba görevlilere bağırarak, "Bizi sen mi eğiteceksin" diyerek küfürler savurdu.

KARANTİNADAN KAÇIRDI

Ümit H. daha sonra kızını alarak yurdun dışına çıktı. Görevliler duruma karşı çıksa da emekli polis memuru Hakan Z. ve kendisini hakim olarak tanıtan kebapçı Mehmet C. görevlilere engel oldu.

Baba ve kızı otomobillerine yöneldi ve bir süre sonra emekli polis ve kebapçı da otomobile binerek yurttan ayrıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yaşanan olayın ardından harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emekli polis memuru Hakan Z. ve kebapçı Mehmet C. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü ve ifadeleri alındı.

İL DIŞINA KAÇTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Baba ve kızının il dışına kaçtığı öğrenilirken, savcılık yurt görevlileri ve olaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.