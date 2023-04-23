Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Maltepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atarak yola savruldu. Kazada sürücü yaralandı.

İHA

İstanbul Maltepe'de saat 23.10 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Erler Sokak üzerinde, 33 EAF 97 plakalı otomobil sürücüsü Selami Çamlıca direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı.

Takla atan araç sürücüsü yaralandı

Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters dönerek yola savruldu. Kaza sonrası bilincini kaybeden sürücüyü ekipler araç içinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada sürücü yaralanırken park halinde bulunan 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Biz aracın ters döndüğünü gördük"

Olayın görgü tanıklarından olan Raşit Kandemir, "Biz aracın ters döndüğünü gördük. Sokak üzerinde giderken araçlara çarparak devrildi. Araçta tek bir kişi bulunuyordu, bilinci açık gibiydi. Ambulans ekiplerine teslim ettik” şeklinde konuştu.