Maltepe'de minibüsçüler yol ortasında birbirlerine sopalarla saldırdı İstanbul Maltepe'de yol verme tartışması yaşayan 2 minibüs şoförü arasında başlayan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

İHA

İstanbul'da yaşanılan kavga, meydan muharebesine döndü..

Saat 18.00 sıralarında Maltepe ilçesinin Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinden sokağa giriş yapmaya çalışan iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.

Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Sopayla karşılık verildi, camları patlattı

Şoförlerden biri eline aldığı sopayla karşı tarafı darbetti, minibüsün camlarını patlattı.

Güzergah üzerinde seyir halinde olan diğer şoförler de kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü.

Polis müdahalede bulundu

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri tarafları kısa sürede ayırdı. Şahıslar ifadeleri almak üzere karakola götürüldü. Yaşanan onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.