Maltepe'de minibüsçüler yol ortasında birbirlerine sopalarla saldırdı

İHA
İstanbul'da yaşanılan kavga, meydan muharebesine döndü..
Saat 18.00 sıralarında Maltepe ilçesinin Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinden sokağa giriş yapmaya çalışan iki minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı.
Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Sopayla karşılık verildi, camları patlattı
Şoförlerden biri eline aldığı sopayla karşı tarafı darbetti, minibüsün camlarını patlattı.
Güzergah üzerinde seyir halinde olan diğer şoförler de kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü.
Polis müdahalede bulundu
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri tarafları kısa sürede ayırdı. Şahıslar ifadeleri almak üzere karakola götürüldü. Yaşanan onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.